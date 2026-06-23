6月20日から宮崎県で開かれている高校ラグビーの九州大会で、大分東明が2年ぶり2度目の優勝を果たしました。 【写真を見る】大分東明が佐賀工業に勝利、2年ぶり2度目の九州制覇高校ジャパン候補が新時代築く高校ラグビー全九州大会 ラグビーの全九州高校大会は最終日23日、ひなた宮崎県総合運動公園（宮崎市）で決勝があり、大分東明が佐賀工業と対戦。 前半に佐賀工業に先制こそ許すも、高校ジャパン候