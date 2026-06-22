6月22日、越谷アルファーズは、島根スサノオマジックに所属していたダマムッサと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 ベナン共和国出身で現在29歳のダマは、207センチ97キロのパワーフォワード兼センター。イースタン・イリノイ大学からポルトガル、フランス、スペイン、ボリビアのクラブを経て、2019－20シーズンにベルテックス静岡へ加入した