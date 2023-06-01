【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 6月20日 発売 価格：14,300円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」を6月20日に発売する。価格は14,300円。 本商品は、アニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラ・バトラー「ダンバイン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で立体化したもの。立体デザ