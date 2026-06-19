2026年ワールドカップのグループリーグ初戦で、ポルトガル代表とコンゴ代表が1-1で引き分けた。試合後には、両国サポーターの対照的な様子が大きな注目を集めている。『ESPN』が公開した映像では、試合を観戦していたポルトガルの首都リスボンのファンゾーンの様子を紹介。優勝候補の一角と目されるポルトガル代表が勝利を逃したこともあり、多くのポルトガルサポーターは沈黙している。その一方で、コンゴサポーターたちは大盛り