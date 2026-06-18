2026W杯グループDの初戦でトルコ代表を2-0で撃破したオーストラリア代表。グループ突破へ大きな1勝だが、この世代は2006年の世代に近づけるだろうか。今のチームは若い選手が多く、トルコ戦に出場したDFアレッサンドロ・チルカーティ（22）、FWモハメド・トゥレ（22）、DFジョーダン・ボス（23）、ジェイコブ・イタリアーノ（24）、MFポール・オコン・エングストラー（21）、そして決勝ゴールを奪ったFWネストリ・イランクンダは20