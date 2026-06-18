大丸松坂屋百貨店は6月29日、大丸神戸店の地1階にて「和」の銘店が集う新ゾーンをオープンします。■「茅乃舎」はライブキッチン付きの店舗にリニューアル同売り場では、「茅乃舎」がライブキッチンを新設しリニューアルオープンするほか、半生菓子「阿闍梨餅」を取り扱う「京菓子司 満月」が新規オープンします。さらに、佃煮・塩昆布の老舗「神宗」や、加賀麩専門店「不室屋」もリニューアルします。「茅乃舎」では、ライブキッ