ポケモンはNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」にて、「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」を6月23日5時から7月8日4時59分までの期間開催する。

イベント中は街にジラーチが訪れ、期間中にイベントを遊ぶことでともだちになる。また「たんざく」のレシピを獲得でき、「たんざく」を作ってポケモンたちのおねがいごとを叶えることで「キラキラたんざく」を獲得できる。

「キラキラたんざく」はポケモンセンターで家具などのアイテムと交換できる。イベントを始めるにはソフトの更新データVer.1.1.0をダウンロードした上でポケモンセンターを建て直し、Nintendo Switch 2本体の日時を現実の日時に合わせ、インターネットに接続した状態でソフトを起動する必要がある。また「クラウド島」ではイベントは発生しない。

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