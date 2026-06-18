クロアチア代表のACミランに所属するMFルカ・モドリッチが、イングランド代表とのワールドカップ初戦を前に記者会見へ出席し、自身のキャリア終盤について言及した。『as』が報じている現在40歳のモドリッチは、今大会が自身5度目のワールドカップとなる。2018年ロシア大会では準優勝、2022年カタール大会では3位入りを果たし、クロアチアサッカー史上最も成功した時代を支えてきた存在だ。そんなベテランMFは、今大会への特別な思