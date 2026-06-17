別府市の商業施設に生理用ナプキンを無料で受け取れる新たなサービスが導入されました。女性の強い味方となる、県内初めての取り組みです。 【写真を見る】生理用ナプキン無料サービス商業施設で大分県内初導入「トイレットペーパーのように当たり前に」外出先の“困った”を解決 トイレの機械を読み込むと、ポン 県内で初めてゆめタウン別府店に3月から導入された無料サービス。トイレの個