「世界中の99･99％の人が見たこともない部品をつくっています」―─。半導体製造装置・高速鉄道などに活用される真空部品「ベローズ」の開発・販売を手掛ける入江工研。ニッチな分野で多くのトップシェア製品を開発している。創業者である父の死や工場の度重なる自然災害を乗り越えて60年、社長の入江則裕氏は「苦しい時代を乗り越えることができたのは技術があったから。縁の下の力持ち的な存在として成長したい」と語