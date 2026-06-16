松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、「シュクメルリロースかつ定食」と「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」を、6月16日午前10時から期間限定で発売します。【画像】背徳感ヤバっ…松のやの「シュクメルリ」ラインアップを見る！（4枚）新商品は、牛丼チェーン「松屋」で販売されるたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」と、松のや自慢のかつが融合