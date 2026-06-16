「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」より【漫画】本編を読む→コンビニ店員さんの「大丈夫」には不思議な力が…働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただよう漫画にして発信している青木ぼんろ(@aobonro)さん。どこかで経験したことのあるシーンに多くの共感が寄せられている。今回は、実際の体験談を描く｢恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活｣より、コンビニ