『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。試合後、日本代表DF伊藤洋輝が2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込んだ一線を振り返り、「いいゲームができて、勝ち点が取れてよかった」と手応えを口にした。試合は常に先手を許す苦しい展開となったが、最後までチームが崩れることはなかった。その要因について、伊藤は「失点はしない方がいいですけど想定内ですし