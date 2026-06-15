「守備の形を変えなかったことが良かった」伊藤洋輝が守備面に手応えも失点場面は反省「右足を警戒しすぎた」

「守備の形を変えなかったことが良かった」伊藤洋輝が守備面に手応えも失点場面は反省「右足を警戒しすぎた」