セサミストリートマーケットの新作ドーナツ登場！ふわもち食感が楽しめる注目スイーツ

世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）」から、ドーナツ好きには見逃せない新シリーズが登場します。2026年6月11日（木）より発売される「クラシックドーナツシリーズ」は、人気キャラクターの魅力はそのままに、ドーナツ生地本来のおいしさを楽しめる新作。ふわふわもちもちの食感とやさしい甘さが魅力の、毎日でも食べたくなるような注目スイーツをご紹介します。

クラシックドーナツシリーズが新登場

開業当初から愛され続けているエルモとクッキーモンスターのキャラクタードーナツに、新たな魅力を加えた「クラシックドーナツシリーズ」が仲間入りしました。

今回のシリーズは、キャラクターのかわいらしさはそのままに、ドーナツ生地の味わいや食感をより楽しめる仕様に。シンプルだからこそ素材の良さが際立ち、幅広い世代に親しまれる仕上がりとなっています。

販売はセサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川髙島屋S.C.店にて実施。各店・各日数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

こだわりの手づくりドーナツ

セサミストリートマーケットのドーナツは、生地からすべて店内で丁寧に手づくりされています。

小麦粉や砂糖、酵母などを厳選したオリジナルブレンドで仕上げ、その日の状態に合わせて発酵時間を細かく調整することで、いつでも変わらないふわふわもちもち食感を実現しています。

やさしい口あたりと軽やかな食感は、一度食べると忘れられない魅力。おやつにはもちろん、カフェタイムのお供にもぴったりです♪

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ハニーレモン エルモ



価格：490円（税込）

エルモをイメージしたドーナツ。ハニーレモングレーズでコーティングされており、レモンの爽やかな酸味とやさしい甘さが絶妙なバランスです。

表面には「ELMO」の文字がシュガーパウダーであしらわれています。

クラシックシュガーグレーズド クッキーモンスター



価格：490円（税込）

クッキーモンスターをモチーフにしたドーナツ。ココナッツミルクのやさしい甘さを感じるグレーズが特徴で、最後まで飽きずに楽しめる味わいです。

表面には「COOKIE MONSTER」の文字がデザインされています。

発売日：2026年6月11日（木）

※各店、各日数量限定となります。

まとめ

キャラクターのかわいらしさと本格的な味わいを両立した、セサミストリートマーケットの新作ドーナツ。素材や製法にこだわったふわもち食感は、大人も思わず夢中になってしまうおいしさです。

見た目の楽しさだけでなく、ドーナツ本来のおいしさを堪能できる「クラシックドーナツシリーズ」。数量限定販売なので、気になる方はぜひ店舗で味わってみてくださいね♡