現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｄ組）で、オーストラリア代表とトルコ代表がBCプレイス・バンクーバーで対戦した。序盤から主導権を握ったトルコが、果敢に相手ゴールに迫る。26分にはバルシュのクロスにアルダ・ギュレルが合わせるが、決め切れない。その１分後、劣勢だったオーストラリアが先制する。自陣からのオコン＝エングストラーのロングパスに抜け出したイランクンダが、