ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（24）は6月9日、Instagramを更新。同じくスノーボード女子で平昌五輪、北京五輪に出場した今井胡桃（26）と入籍したことを報告した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 戸塚は「ご報告です」と書き出し「いつも応援してく