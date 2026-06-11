夫・小学生の子どもの3人家族で、夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたないシンプルライフ」にシフト。その快適さをインスタグラムで発信している、アンティーク器店主のかなさん（40代）。ここでは、蒸し暑くなってくる初夏も心地よく過ごせて、片付けや掃除がラクになる工夫や、涼しげなインテリアのアイデアについて語ります。1：クッションやブランケットは素材と数を見直す私の住む長野県では、季節が変わっても朝晩少し