バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、牛カルビの濃厚な味わいと、日向夏の爽やかな酸味という対照的なおいしさを楽しめる「ニンニク牛カルビバーガー」「日向夏タルタルチキンバーガー」など新商品4種を6月17日から期間限定で販売します。【ヤバイ！】「牛カルビバーガー」「日向夏タルタルえびバーガー」もボリューミーでおいしそう！新商品4種を一挙に見る！「ゼッテリア」では、同日か