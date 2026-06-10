【モデルプレス＝2026/06/10】サンマルクカフェでは、“幻のチョコクロ”として親しまれてきた「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を、6月15日（月）から7月2日（木）まで18日間限定で販売する。【写真】18日間限定チョコクロ、5個入BOXも登場◆“幻のチョコクロ”18日間限定で特別販売「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、これまで季節商品が想定よりも早く終売となったタイミングなど、ごく限られ