2025年に虐待を受けた疑いがあるとして、県警が児童相談所に通告した子どもの数は548人と、3年連続で500人を超え、高止まりが続いています。県警によりますと、2025年に虐待を受けた疑いがあるとして、県警が児童相談所へ通告した子どもの数は548人でした。過去最多だった2024年より29人減ったものの、3年連続で500人を超え、高止まりが続いています。内訳は言葉による脅しや強く叱るなどといった「心理的虐待」が最も多い395人と