2024年、神奈川県藤沢市のマンションの一室に放火し、父親を殺害した罪などに問われている被告に対し、横浜地裁は9日、殺人などの罪について無罪としました。高橋正雄被告は2024年1月、神奈川県藤沢市のマンションの一室に放火して全焼させ、寝たきりだった当時87歳の父親を殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で検察側は懲役20年を求刑していました。9日の判決で横浜地裁は、マンションが燃えた前日に料金の滞納で部