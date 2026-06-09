モデル・タレントとして活躍を続ける井手上漠さん（23）。2018年に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で「DDセルフプロデュース賞」を受賞し、「可愛すぎるジュノンボーイ」として一躍脚光を浴びた。それから約8年、井手上さんはモデル業にとどまらず、俳優としても着実にキャリアを積み重ねている。【写真を見る】高校生時代の井手上さんの貴重な学ラン姿。かわいすぎるジュノンボーイとして話題になった『NEWSポ