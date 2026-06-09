「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。 有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！ 「段階的練習」で”脳”にラウンドへの準備をうながす あえて片手打ちから！”感覚”にも「段階的な準備」をさせる 「ウォーミングアップできたからといって、いきなりフルスイングで打つの