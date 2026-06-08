2日に中止となった西武戦の振替は16日開催予定またも“流れた”。プロ野球は8日、甲子園での阪神-楽天戦が予定されていたものの、午後3時30分過ぎに中止が発表された。「マジですか」「どうなるのこれ」とファンも困惑している。直近の阪神は試合中止が相次いでいる。2日の西武戦（甲子園）が台風6号の影響で中止となり、7日の楽天戦も悪天候のため延期となった。8日は7日の中止を受けての振替試合だったが、2日連続での中止。