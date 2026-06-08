長崎県・雲仙温泉に位置する「界 雲仙」に、2026年6月1日より夕暮れ時の涼を楽しむ「夕涼みテラス」が登場。高地に位置する雲仙温泉は涼やかで、長崎市内の平均気温と比較するとマイナス7度もの差がある避暑地だ。【画像】ステンドグラスの風鈴が揺れる水辺で夕涼みを楽しめる「界 雲仙」は、雲仙地獄を間近で感じることのできる地に立ち、和(日本)、華(中国)、蘭(オランダ)の要素が混ざり合った長崎文化を表現した館内の設えが特