MONKEY MAJIK（C）桐生フェスティバル2026実行委員会 ”Music & Craft Culture Festival ”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』が、 6月6日・6月7日 の2日間に渡り、群馬県桐生市で行われた。【写真】2日間で述べ約5000人が来場した「桐生フェス」の模様『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェスティバル