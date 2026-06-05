2004年に宇部市と合併した旧楠町の庁舎が解体されるのを前に5日から「さよなら見学会」が始まりました。1963年（昭和38）に建てられた旧楠町役場、2004年に宇部市と合併した後は宇部市の北部総合支所として活用されてきました。建物の構造や耐震性を考慮し、3年前に行政機能を「楠総合センター」に移転していて、7月以降の解体が決まっています。このため、解体前に地元の人に施設を見てもらおうと5日から3日間の日程で「さ