新しい習慣や良い習慣を定着させるには、どうすればいいのか。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長の星友啓さんは「行動を起こすまでの手間が習慣化を阻む。20秒の手間を増減させるだけで、意志力を使わずに自分をコントロールできるようになる」という――。※本稿は、星友啓『スタンフォード大学オンライン高校の校長が教える 世界の研究に基づいた 勉強法大全』（KADOKAWA）を再編集したものです。写真＝iStock.com