リンパ腫の可能性が浮上したが「抗がん剤も危険な状態」とも説明を受ける。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルに描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」で大きな反響を集めたキクチさんが連載するコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」は、母を見送って約2年後、今度は父親の闘病に向き合う物語である。今回は、新たな担当医から父の病状について厳