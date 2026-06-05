ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回は、豆乳を飲むのが習慣になりそうな「豆乳飲料 白桃アールグレイ」を紹介します。 豆乳苦手！という方にぜひ試してみてほしい一杯でした。 柿ノ種まきこ 漫画家 スイーツ好きのアラフォー