株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」の日本初開催を決定した。世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するクリエイティブプロダクション、d'strict(ディストリクト)の企画・共催で、2026年7月15日(水)〜2027年5月31日(月)の期間で、東京都・新宿区の東急歌舞伎町タワーにて開催される。前売りチケットは2026年6月5日よ