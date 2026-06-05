５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３０．０５ポイント（０．７４％）安の４０２７．７４ポイントと続落した。４月１５日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２．２％安と６日ぶりに反落した。中国株マーケットでもこのところ、半導体などハイテク関連に買いが集まっていただけに、いっ