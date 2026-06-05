近年、ファッションとスポーツの距離はかつてないほど近づいています。ランウェイにはフットボール由来のスタイルが登場し、スタジアムカルチャーはストリートファッションの重要なインスピレーション源となっています。そんな流れの中で誕生したのが、ドルチェ＆ガッバーナとディアドラによる新たなコラボレーションです。イタリアを代表するラグジュアリーメゾンとスポーツブランドがタッグを組み、ディアドラを象徴するフットボ