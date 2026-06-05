ライブやフェスが増える夏。せっかくの現場は、暑さや荷物のストレスを減らして、全力で推し活を楽しみたいですよね。そこで今回は、推し活女子におすすめしたい「Francfranc」の優秀グッズをピックアップ。暑さ対策から身だしなみチェックまで、夏の現場を快適にしてくれるアイテムを紹介します！■暑さに負けない！夏の現場を快適にする“ひんやり”グッズ屋外ライブやフェス、長時間の待機列など、夏の推し活は暑さとの戦い。