推しに会う日も“かわいく快適に”。Francfrancで見つける夏の「推し活」必需品8選

ライブやフェスが増える夏。せっかくの現場は、暑さや荷物のストレスを減らして、全力で推し活を楽しみたいですよね。そこで今回は、推し活女子におすすめしたい「Francfranc」の優秀グッズをピックアップ。暑さ対策から身だしなみチェックまで、夏の現場を快適にしてくれるアイテムを紹介します！

■暑さに負けない！ 夏の現場を快適にする“ひんやり”グッズ

屋外ライブやフェス、長時間の待機列など、夏の推し活は暑さとの戦い。持っているだけで快適さが変わる、暑さ対策アイテムを紹介。

1.「【2026年モデル】フレ ハンディファン ジェルキルト イエロー」3,980円

2.「冷感ネックタオル ライトブルー」1,200円

◇1. 夏の現場の必需品！ かわいく涼しいハンディファン

Francfrancの夏の定番アイテム「フレ ハンディファン」が今年も登場。

卓上でも携帯型でも使える2WAY仕様で、ライブの待機時間や移動中にも大活躍します。今年は“うるちゅる透明感”をテーマにした「ジェルキルト」シリーズが仲間入りし、さらにかわいさがアップ。持っているだけで気分が上がるデザインなので、夏コーデのアクセントにもぴったりです。

また、別売りのネックストラップをつければ、首から下げて持ち歩けるのも便利。夏フェスや屋外イベントで欠かせないアイテムです。

◇2. 首元をひんやり冷やせる冷感ネックタオル

外での待機時間や移動中に頼れるのが、接触冷感機能付きのネックタオル。特殊なクール糸を使用しており、肌に触れるたびにひんやり感を楽しめます。

さらに、首の後ろ部分にはポケット付き。保冷剤を入れれば、よりしっかりクールダウンできます。ストライプ×花柄のデザインで、カジュアルになりすぎず上品に使えるのも魅力です。

■推しに会う日は抜かりなく。かわいさをキープする身だしなみグッズ

“推しに会う日”は、いつもよりちょっと自信を持って現場に行きたいもの。汗や崩れが気になる夏でも、かわいさをキープできるアイテムを紹介！

4.「ポーチ付き コンパクトミラー ピンク」1,280円

5.「サマーグロウ クールボディミスト グリーン（フラワーシャイン）」1,400円

◇4. 推しに会う前の最終チェックに！

ライブ前や特典会前は、身だしなみも気になるもの。汗で前髪やメイクが崩れていないか、さっと確認できるコンパクトミラーがあると便利です。

こちらはポーチ付きなので、バッグの中でも傷つきにくく持ち運びもラクちん。小さめバッグにもすっきり入るサイズ感もうれしいポイントです。

◇5. ひんやり香るボディミストでリフレッシュ

推しに会う前は、香りケアまで抜かりなくしておきたいところ。こちらは、清潔感のあるフラワーの香りが楽しめる全身用ボディミスト。ひんやりとした清涼感もあり、汗ばむ季節にぴったりです。

ハンディファンとあわせて使えば、さらに涼しく快適に。現場前のリフレッシュアイテムとして持っておきたい一本です。

■大人女子の推し活は“焼かないで楽しみたい”。UV対策グッズ

ライブやフェスは楽しいけれど、気になるのが紫外線。おしゃれも快適さも両立できる、大人女子にうれしいUVケアアイテムをセレクト！

5.「遮光 ウェーブパイピング 折りたたみ傘 50cm ベージュ（晴雨兼用）」3,500円

6.「UV クールリブレイヤードアームカバー モカグレー」1,980円

◇5. 日差し対策に欠かせない晴雨兼用傘

夏の現場で気になるのが強い日差し。できるだけ荷物にならない、軽量＆コンパクトな日傘を選びたいですよね。こちらは遮光率・UVカット率100％の生地を使用しており、しっかり紫外線対策が可能。

フチのウェーブデザインが大人女子らしい上品な印象を与えます。さらに晴雨兼用なので、急な雨にも対応可能！ 1本バッグに入れておくだけで安心感があります。

◇6.おしゃれに紫外線対策できるアームカバー

夏の推し活で意外と気になるのが腕の日焼け。こちらはUVカット加工付きのアームカバーです。リブ素材のレイヤード風デザインで、ファッションになじみやすいのもうれしいポイント。

約65cmのロング丈なので、ノースリーブコーデの日でもしっかり肌を守れます。接触冷感加工付きで、ひんやり快適な着け心地なのも魅力です。

■荷物が多い推し活女子の味方！ 持ち運び＆収納便利グッズ

うちわ、双眼鏡、ペンライト、飲み物……何かと荷物が増える現場。移動も快適になる、収納力＆持ち歩きやすさ重視のアイテムを紹介。

7.「ロゴトート ギンガム M イエロー」3,200円

8.「保温保冷 ペットボトルホルダー ホワイト」1,980円

◇7. 推し色で選びたい！ 大容量トートバッグ

推し活界隈でも話題のFrancfrancのロゴトートシリーズ。Mサイズは応援うちわもすっぽり入る大容量サイズで、ライブやフェスの荷物が多い日にもぴったりです。

豊富なカラーバリエーションも魅力で、“推し色バッグ”として選べるのもうれしいポイント。淡いギンガムチェックは、春夏らしい爽やかな印象でコーデにもなじみます。

さらに、内ポケット・外ポケット付きで収納力も抜群。マチもしっかりあるので、グッズが増えても安心です。

◇8．冷たいドリンクをキープできるペットボトルホルダー

暑い日の現場で欠かせない飲み物。せっかくなら、最後まで冷たい状態で楽しみたいですよね。このペットボトルホルダーは保温・保冷機能付きで、冷たい飲み物も長時間キープ。夏のライブやフェスでも活躍してくれます。折りたたみ式のフックが付いているので、バッグやカラビナに付けて持ち運ぶことも。現場で両手を解放して楽しむことができます。

■夏の現場も快適に、もっと楽しい推し活を！

暑さや紫外線対策、持ち歩きやすさなど、夏の推し活を快適にしてくれるFrancfrancのアイテム。かわいさと実用性を兼ね備えたグッズを取り入れて、ライブやフェスをもっと楽しく快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）