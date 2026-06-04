【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101』#114が6月6日23時からNHK総合で放送される。 ■出演アーティスト/ 歌唱楽曲 キタニタツヤ「火種」 櫻坂46「Lonesome rabbit」 ふみの「よくあるはなし」 M!LK「アイドルパワー」 ■キタニタツヤ先生が出題する難読漢字にスタジオゲストも悪戦苦闘 キタニタツヤが今回披露するのは、祭りの熱気を感じさせるようなサウンドにのせ、人間の生きる力強さを熱