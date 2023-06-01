布袋寅泰が、＜HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR＞の開催を発表した。これまで積み重ねてきたキャリアへの感謝と、その先の未来へ向かう意志を込め、45周年のテーマとして掲げられたのが“Celebration”。45周年は単なるアニバーサリーではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた、“音楽と歓喜に包まれるCelebration Y