男性にとって、大好きな彼女がそばに居てくれることは大きな喜びです。それを実感する機会が多いほど、「彼女を大切にしたい」「良い関係を続けたい」という気持ちもまた大きくなるはず。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『やっぱり支えてくれるのは彼女なんだ！』と確信した瞬間９パターン」をご紹介します。【１】「将来の二人のこと」を考えて幸せなイメージが膨らむとき「自分の未来が楽しみ