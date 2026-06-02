人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2026年6月の予言＞交通系トラブルに注意12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）人との会話から流れが動く月。気になる話題は自分から共有してみて。SNSでも相手を気づかうひと言やスタンプを添える丁寧さが関係を深めます。＜lucky＞28日、ノート、タンブラー●おうし座（4／20〜5／20）大変なときは1人で抱えず、周囲にサポ