ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、今年の暑さ対策として「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」を紹介しています。【画像】パステルカラーがすてき…！ユニクロの暑さ対策アイテム（9枚）まるで持ち歩く日陰…ユニクロの晴雨兼用傘が人気公式アカウントは、「今年の暑さ対策にはユニクロの遮熱傘がおすすめ。UVカット機能はもちろん、遮光・遮熱機能付きだから、まるで日陰を持ち歩くような快適さです。晴雨兼用