自分の魅力を伝える、自慢話をする男性に対して、どのようなリアクションをすれば良いか苦労している方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に「自慢にならない自慢話」をされたときには、さらに頭を悩ませてしまうものです。そこで今回、できる限り円滑な会話を実現していただくために、「自慢にならない自慢話を聞かされたときのリアクション８パターン」を紹介させていただきます。【１】「そんなの自慢にならないし！（笑）