眼の専門家・野口信吾氏が伝授…周辺視と瞬間視を鍛えるドリル野球では、相手の投球や打球、動きに合わせて瞬時に反応する能力が求められる。素早い反応や動き出しを実現するには、素早く眼を動かす習慣付けが不可欠になる。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手までサポートする野口信吾さんは、2人1組で行う「両手ボール落としドリル」を推奨している。このドリルでは、一点を凝視した時に周囲のぼんやり