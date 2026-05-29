森 大翔がライブ会場限定盤EP「薄明」を、6月5日(金)に開催される＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞大阪 Music Club JANUSのライブ会場よりリリースすることが決定した。今作はリスタートを切った森 大翔の等身大の感情が詰め込まれた作品となっており、今の森 大翔を象徴する楽曲が収録されている。収録曲は、4月に配信された、日本赤十字社「はたちの献血」の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャン