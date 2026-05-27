常松広太郎外野手米大リーグ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手が26日、自身のインスタグラムを更新。婚約を発表すると、婚約者を“お姫様抱っこ”した写真にファンから祝福が相次いでいる。常松は、自身のインスタグラムで「婚約しました」と報告。「恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづると、婚約者をお姫様抱っこしながら満面の笑み