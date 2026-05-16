大谷翔平の“祝福”投稿にファンが続々反応日本早朝に届いた報せにファンも思わずニンマリした。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。公開された“家族写真”に、ファンは「可愛すぎるぅ」「愛されてる事が伝わる投稿ですね」と心温まる投稿に注目した。大谷が公開したのは、愛犬デコピンの写真。テキストに「3歳」と綴り、6枚の写真と動画を公開した。「HAPPY BIRTHDAY」とデコレー