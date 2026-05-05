人生後半を元気に過ごすには、どうすればいいのか。医師の和田秀樹さんは「定年退職後の生活には気を付けたほうがいい。身体機能の衰えは、足腰よりも先に『心の衰え』や『社会とのつながりの喪失』から始まる」という――。※本稿は、和田秀樹『老人は「キレる」くらいでちょうどいい』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yaraslau Saulevich※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Y