組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！1453ハンサムを貫く。正統派ジャケットの「心地よい緊張感」ドライな色と素材で 肩の張ったジャケットを軽やかに肩パッドが入った立体的なフォルムが、ベージュの持つ「柔和さ」を「知性」へとシフト。ドライな素材感を選ぶことで、重厚なシルエットも都会的な軽やかさに着地する。【POINT】 ワイドパンツを合