26日に千葉県千葉市の幕張メッセで行われたイベント「ニコニコ超会議2026」にて内閣府特命担当大臣（経済安全保障担当）である小野田紀美氏が視察に訪れた。 小野田氏は自衛隊ブースのほか、「超ニコニコ盆踊り」「超コスプレ」などのイベントに参加。加えて会場内のトークショーブースではコンテンツ産業の現在や未来などについても語った。 小野田氏は「ガチのオタク」としても知られており、過去に