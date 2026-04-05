【写真100枚超】日本一の男子大学生がタキシード姿を披露「CAMPUS BOYS 2026」フォトレポート

日本一の男子大学生を決める国内最大級のキャンパスコンテスト「CAMPUS BOYS 2026」（主催・Themiss）の授賞式が、2026年3月27日に都内で行われました。

ファイナリスト6人はタキシード姿で登壇し、ウォーキングを披露。グランプリに輝いたのは、神奈川県出身・専修大学4年生の原田樹さんです。

東京バーゲンマニア編集部が撮影した100枚超えの写真を掲載するとともに、授賞式の様子をレポートします。

「将来はアカデミー賞...」

授賞式では、グランプリをはじめとする各賞の受賞者が発表されました。

＜授賞項目と受賞者＞

グランプリ／審査員特別賞...原田樹さん

準グランプリ／ミクチャ賞／OF BY FOR賞／LuLuLun賞...宮田旭さん

NULL賞...平田祐誠さん

SRYドレス賞...及部郁哉さん

Re-light賞...東雲りっきーさん

クロちゃん賞...大田隆晟さん

グランプリに選ばれた原田さんには、ガウンとトロフィー、副賞として賞金100万円や雑誌「FINE BOYS」での単独見開き一面掲載特典などが贈られました。

授賞後のスピーチで、原田さんは応援してくれた人への感謝や将来の夢を語っていました。今後の活躍に期待したいですね。

「僕は俳優という夢を目指している最中で、ずっと言い続けてきた目標は、福田雄一監督作品に出ること、ドッキリ番組に呼ばれることです。僕は去年までただの大学生で、何も成し遂げたことはなかったんですが、僕の夢を応援してくれて本当にありがとうございます。みんなのおかげでこうした大きな夢を語れるし、大きな舞台に立てています。このグランプリは僕の夢への第一歩で、将来はアカデミー賞などの大きな舞台で夢を語れるよう、もっと頑張っていきたいです。本当にみなさん応援してくれてありがとうございました」

原田さんをはじめ、ファイナリストの今後の活躍に期待したいですね。

授賞式のメインMCはフリーアナウンサーの登坂淳一さんが務めました。また、ゲストMCとしてお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん、応援アンバサダーとして元日向坂46の高本彩花さん、プレゼンターとして昨年グランプリの晴斗さんが登壇しました。

100枚以上のフォトレポート